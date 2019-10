Territori in Tour fa tappa ai Molini Marzoli con i protagonisti del cambiamento

Raccontare il cambiamento di una città complessa come Busto Arsizio non è impresa facile e, probabilmente, Territori in Tour è riuscito a rendere solo una parte del cambiamento che sta vivendo la quinta città di Lombardia.

Industria, logistica, artigianato, commercio, servizi. La città che fu la Manchester d’Italia sta vivendo una trasformazione che inizialmente ha provocato molto dolore e la perdita di moltissimi posti di lavoro ma poi, dopo la fatica iniziale, ha saputo ritornare ad essere attrattiva per aziende che offrono servizi e tecnologia mentre i settori storici della meccanica e del tessile hanno saputo reinventarsi e riprendere slancio.

Questo cambiamento sarà il tema della serata di giovedì 24 ottobre in sala Tramogge ai Molini Marzoli, organizzata da Varesenews in collaborazione con Confartigianato, che avrà inizio alle 20 e nella quale verrà proiettato il video che raccoglie tutte le esperienze più significative che sono state raccontate nelle cinque tappe che, oltre a Busto Arsizio, hanno toccato Luino, Varese, Gallarate e Saronno.

Qui per registrarsi alla serata

Subito dopo la proiezione, introdotta dal direttore di Varesenews Marco Giovannelli e dal presidente di Confartigianato Imprese Varese Davide Galli, saranno introdotti 8 dei 20 personaggi intervistati durante le tappe bustocche.

Hanno confermato la loro presenza il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, il presidente del Consiglio Comunale Valerio Mariani, il pendolare Stefano Marchionna, l’artigiana Maria Grazia Scianna, la coordinatrice di Its Incom Maria Rosaria Ramponi, Francesco Russo di Hupac e i fratelli Piero e Franco Bandera e il direttore dell’Asst Valle Olona Eugenio Porfido.

Si parlerà di trasporto pubblico, di logistica, dell’ospedale unico, delle strategie dell’amministrazione, di artigianato, industria e formazione. Il cambiamento di Busto Arsizio passa anche da questi temi.