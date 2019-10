Torna l’open day della Liuc: “In viaggio verso il futuro”

Una giornata per scoprire la Liuc e ascoltare dalla voce degli studenti l’esperienza dell’università, dalle lezioni agli scambi internazionali, dai laboratori agli stage. L’appuntamento per l’open day autunnale dell’università Carlo Cattaneo è giovedì 24 ottobre a partire dalle ore 9.

I partecipanti potranno accedere agli info point, dedicati ai corsi di Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale e ai principali servizi dell’Università (oltre al nuovo percorso Life Skills in Action sulle soft skills, ci saranno segreteria studenti, borse di studio, attività extra didattiche, residenza universitaria, Career Service, scambi internazionali, certificazioni linguistiche e consulenza per lo studio e la ricerca).

E’ prevista poi una presentazione dell’offerta formativa e delle tante opportunità garantite agli studenti, a cura del Servizio Orientamento. Fulcro dell’open day sarà la tavola rotonda con studenti LIUC, che, stimolati dal Rettore Federico Visconti, offriranno il loro punto di vista sull’Università e saranno a disposizione per domande.

Si prosegue poi con un tour all’interno del Campus e un pranzo nella mensa LIUC. Nel pomeriggio, sarà possibile effettuare il test di ammissione al corso di laurea in Economia, riservato a coloro che conseguono un voto di maturità inferiore a 85/100 (per gli altri l’ammissione è diretta). Per gli interessati ad Ingegneria, continuano invece le sessioni del Test TOLC-I (CISIA) obbligatorio per tutti. Prossime date, 18 ottobre e 7 e 26 novembre.