Contro traffico e inquinamento, ‘strade scolastiche’ e parcheggio gratuito per ibride ed elettriche

Fra le proposte del Pd di Gallarate per favorire una mobilità più sostenibili non ci sono solo la velostazione e l’incentivazione all’uso della bicicletta.

«C’è una quantità impessionante di automobili sulle nostre strade, lo sperimentiamo ogni giorno specie nelle ore di punta, quando l’aria nelle strade si fa pesante e irrespirabile» dice il segretario dem Davide Ferrari. «Se la riduzione del traffico da un lato è una priorità, dall’altro occorre pensare a fare la nostra parte per favorire un rinnovamento del parco mezzi circolante in senso più sostenibile e meno inquinante».

«Una proposta semplice e attuabile con una semplice delibera è quella dell’esenzione della tariffa dei parcheggi a raso per i veicoli ibridi ed elettrici» continua Ferrari. «So che a Somma ci sono stati problemi su una mozione di questo genere, anche con argomenti comprensibili da parte di chi criticava l’equiparazione dell’ibrido all’elettrico. Ecco, io non starei a sottilizzare troppo: lo fanno tanti comuni in giro per l’Italia, amministrati da giunte di colore diverso. Seguirei l’esempio di Varese, con la sosta gratuita abbinata a qualche limitazione temporale in alcuni punti in cui invece è necessario garantire la rotazione del parcheggio».

«Un’altra idea da sostenere è quella della strada scolastica: la limitazione al traffico per le strade su cui affacciano le scuole negli orari di entrata e di uscita degli studenti, affiancata ad un potenziamento del pedibus o l’introduzione di sistemi creativi come quello del ‘ciclobus’. Dobbiamo diffondere la bella iniziativa dei genitori delle primarie di Sciaré al resto della città, individuando le situazioni dove è più semplice partire. È fondamentale sensibilizzare i più giovani su questi temi: non è solo un investimento sul futuro, spesso i ragazzi riescono ad orientare le scelte delle famiglie sin da subito».