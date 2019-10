Tumore al seno, come prevenire (e curare)

È arrivato il momento clou della “settimana in rosa“. Giovedì 24 ottobre (ore 18.30) nella sala consiliare del Comune di Azzate (Via Castellani 1) si terrà una serata di informazione e sensibilizzazione dedicata alla prevenzione oncologica organizzata da C.A.O.S. & ANDOS

Al tavolo dei relatori: Emanuele Monti Presidente III Commissione Sanità e Politiche Sociali regione Lombardia, Francesca Rovera direttrice SSD Breast Unit ASST Sette Laghi, Linda Bascialla Oncologo medico Ospedale di Circolo Varese, Giovanna Iula Case Manager Breast Unit ASST Sette Laghi, Luisella Ferrari Psicologa Clinica Andos Varese, Adele Patrini Presidente Associazione C.A.O.S., Renata Maggiolini, Vicepresidente Andos Varese. Modera: Gianni Spartà presidente Varese per l’Oncologia.

L’ingresso è libero.

L’appuntamento è il cuore dell’iniziativa voluta da “Azzate in Valbossa” per promuovere la prevenzione e la cura del tumore al seno. Nel corso della settimana si è parlato di educazione alimentare e praticato sport. I prossimi appuntamenti saranno invece finalizzati alla divulgazione, con il convegno di giovedì, e alla raccolta di fondi con uno spettacolo teatrale venerdì 25 ottobre al Cinema Castellani (ore 20.45) con la compagnia Attori in Circolo che presenta “Non è vero ma ci credo” commedia di Peppino De Filippo: in scena medici, infermieri e personale dell’ospedale (biglietti ancora disponibili) e con una castagnata e festa della solidarietà in piazza della Pesa di Azzate domenica 27 ottobre.