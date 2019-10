Come usare gli strumenti di Google per la verifica delle fonti

Usare gli strumenti di Google per la ricerca e la verifica delle informazioni. Giovedì 7 novembre a Glocal, il Festival del giornalismo digitale che si svolgerà a Varese, Clara Attene terrà un panel proprio dedicato all’argomento che si terrà dalle 14 alle 16 al Teatrino Santuccio di via Sacco 10.

QUI TUTTO IL PROGRAMMA DI FESTIVAL GLOCAL

Per (soprav)vivere al meglio nel sistema informativo attuale, bisogna gestire due aspetti importanti dell’attività giornalistica: la selezione delle informazioni e la loro verifica.

La lezione si concentrerà su quegli strumenti di Google che possono aiutare i giornalisti a reperire le informazioni necessarie per preparare un servizio, a verificare la veridicità di quanto trovato e l’affidabilità delle fonti.

Il corso, ad accesso libero e gratuito, si concentrerà sull’utilizzo delle tecniche di ricerca avanzata su Google Search e l’approfondimento di Image Search, lo strumento dedicato alle immagini. Ma anche agli strumenti Trends, Public Data Explorer, Translate, YouTube, Earth.

Clara Attene è una data journalist e formatrice, lavora come Teaching Fellow per il Google News Lab, facendo formazione sugli strumenti di Google per il giornalismo. È co-fondatrice di Viz and Chips, startup giornalistica di Torino specializzata nella realizzazione di info game e visualizzazioni interattive.

Il panel fornirà una panoramica su strumenti utili alla raccolta dati e sull’uso di strumenti di verifica.

Come usare queste informazioni seguendo la linea deontologica che la professione richiede, rispettando i limiti della legge sulla privacy che con le ultime modifiche normative hanno dei confini non bene definiti.

Per i partecipanti è utile avere a disposizione il proprio pc o, in alternativa, il tablet (strumenti: Search, Trends, Public Data Explorer, Translate, YouTube, Earth).