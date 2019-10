Va a sbattere con l’erba in macchina e arrivano i carabinieri

«Ma cos’è stato sto botto?». I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Luino erano di pattuglia stanotte in città e sono intervenuti verso mezzanotte in via Voldomino per un’utilitaria – una Ford (non è l’auto con targa svizzera della foto di repertorio, sotto) – il cui guidatore, avendo perso il controllo, era andato a sbattere contro un palo della segnaletica stradale.

I carabinieri avevano infatti avvertito un rumore secco. Poco prima si trovavano a fare un posto di controllo in via XXV Aprile, avevano udito uscire dal parcheggio retrostante il supermercato, un’auto che con una brusca partenza, aveva preso la direzione di via Carducci.

Giunti sul posto hanno trovato un giovane con la testa appoggiata al volante e l’auto totalmente danneggiata a causa dell’urto con il palo di ferro. Da una ispezione sull’abitacolo è stato trovato un sacchetto in cellophane contenente marjuana, un grammo.

Al giovane, vent’anni, è stata ritirata quindi la patente per le contestazioni previste per chi assume sostante stupefacenti, oltre alle contestazione al codice della strada per la perdita del controllo del veicolo e la forte velocità.

Il mezzo è stato recuperato poi con il carro attrezzi mentre al comune di Luino è stata inoltrata la segnalazione per ottenere il risarcimento del danno patito alla segnaletica stradale.

Il giovane è risultato negativo all’alcool test ma sono attesi i risultati dell’esame del sangue effettuato presso la struttura ospedaliera cittadina: in caso di positività da sostanze psicotrope scatterà la denuncia.