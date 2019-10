Varese cerca sette nuovi vigili

Palazzo Estense ha pubblicato questa mattina, 8 ottobre, il bando del concorso pubblico per esami che porterà all’assunzione di quattro agenti di Polizia locale entro la fine dell’anno, cui se ne aggiungeranno altri tre nel 2020.

Il bando resterà aperto fino a giovedì 7 novembre ed è pubblicato sull’albo pretorio comunale, alla pagina “Ricerca di personale/Concorsi” e sull’homepage del sito di Palazzo Estense. Per partecipare è necessario essere in possesso dei requisiti generale per l’accesso al pubblico impiego, di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di maturità, della patente di guida categoria B e avere un’età massima di 35 anni.

La domanda di partecipazione potrà essere consegnata direttamente all‘ufficio Ricerca e selezione del personale di Villa Baragiola (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00); trasmessa mediante raccomandata a/r, con fotocopia di un documento di riconoscimento e indirizzata a Comune di Varese – ufficio Ricerca e selezione del personale – via Sacco n.5 – 21100 Varese; via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it, indicando nell’oggetto: “cognome/nome, concorso n. 7 Agenti di Polizia Locale”.

«Una maggiore presenza – afferma il vicesindaco Daniele Zanzi – per aumentare sempre più la sicurezza in città. Ancora una volta dalla nostra amministrazione arrivano risposte concrete: con questa nuova iniziativa renderemo possibili più efficaci presidi sia in centro che nei quartieri».