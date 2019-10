Da Varese a Roma in treno in meno di cinque ore e con un solo cambio

Una delle cose interessanti che succedono organizzando un festival come Glocal è occuparsi dell’accoglienza e dei viaggi dei relatori. Ognuno di loro (sono oltre 150) arriva da posti diversi e ha esigenze specifiche di orari. È partita proprio da questa esperienza la scoperta di parte di quello che vi raccontiamo di seguito.

IL VIAGGIO PIU’ VELOCE VARESE – ROMA CON UN SOLO CAMBIO

Da Varese si può arrivare a Roma in treno in meno di cinque ore di viaggio e con un solo cambio. La combinazione più veloce prevede la partenza con Trenord dalla stazione FS alle 11.43 del mattino con arrivo a Rho Fiera alle 12.42 (se volete essere ancora più tranquilli prendete quello delle 11.36 e arrivate alle 12.14). Da lì parte Italo delle 12.55 e alle 16.22 sarete a Roma.

UN SOLO CAMBIO A RHO FIERA CON ITALO

Di soluzioni simili a quella indicata ce ne sono otto al giorno che permettono di arrivare nella capitale dalle 13.13 alle 00.03 solo con un cambio. Una serie di vantaggi non indifferenti in fatto di velocità, ma anche semplicità di gestione del viaggio. Questa opportunità è valida per tutti coloro che partono sulla linea ferroviaria S5 da Gazzada Schianno Morazzone in poi.

UN SOLO CAMBIO A PORTA GARIBALDI CON TRENITALIA E LE FRECCE

Anche con Trenitalia si può arrivare a Roma con un solo cambio: ci vuole qualche minuto in più, ma ci sono orari anche molto mattinieri. Il primo treno utile è quello delle 5.43 per Milano Porta Garibaldi Passante che arriva alle 6.56 (se volete essere ancora più tranquilli prendete quello delle 5.36 e arrivate alle 6.33). Da lì parte una Freccia e arrivate nella capitale alle 11.03 con cinque ore e venti minuti di viaggio totale.

Di soluzioni così ce ne sono cinque al giorno.

In tutto quindi da Varese abbiamo tredici treni al giorno per Roma con un solo cambio. Lo stesso vale per il ritorno con tempi di percorrenza simili.

PER CHI PREFERISCE MILANO CENTRALE

Le combinazioni di viaggio da Centrale a Roma sono tantissime a tutte le ore sia con Italo che Trenitalia. Per raggiungere la stazione a Milano non è più necessario usare la metropolitana (poi ognuno può scegliere quello che preferisce), ma ci sono diverse combinazioni.

Con le Ferrovie Nord conviene cambiare a Saronno e ci sono uno, due treni all’ora che impiegano circa un’ora e dieci.

Con le Ferrovie dello Stato ci sono diverse combinazioni con un paio di treni all’ora. Uno impiega un’ora e l’altro un’ora e venticinque minuti con un cambio prevalentemente a Rho Fiera, ma in alcuni orari anche a Busto Arsizio o Gallarate.

Per chi non ha timore a farsi 700 metri di strada a piedi c’è anche la possibilità di prendere il treno S5 (linea dello Stato) che arriva a Milano Repubblica e da lì percorrendo via Vittor Pisani si arriva in Centrale. Ci sono due treni all’ora.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU ORARI DEI TRENI, CAMBI NELLE STAZIONI E ALTRO

Il sito ufficiale di Trenord – Italo – Freccia Rossa