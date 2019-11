Al salone di Nasca la proiezione del film “Dafne”

Il prossimo venerdì 8 novembre alle ore 20.45, presso il Salone di Nasca, nell’ambito dei percorsi di cinema e documentazione sociale “Un posto nel mondo ’19”, il circolo ACLI di Castelveccana propone la visione del film “Dafne” di Federico Bondi (2019).

La pellicola racconta un momento drammatico della vita di Dafne, trentacinquenne portatrice della sindrome di Down, che, persa improvvisamente la madre, si trova ad affrontare la depressione del padre. Un inaspettato cammino in montagna sarà occasione per padre e figlia di scoprire molte cose l’uno dell’altra e di imparare a superare i propri limiti.

Venerdì 8 novembre, ore 20.45

proiezione del film “Dafne” di Federico Bondi

Salone di Nasca, piazza Municipio 1, Castelveccana

INGRESSO GRATUITO