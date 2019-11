Al via la Settimana della Sicurezza

È stata presentata ieri sera, alle scuole primarie “Battisti” di Arnate, l’edizione 2019 della Settimana della Sicurezza. Una serie di iniziative che coinvolgeranno gli studenti dell’istituto comprensivo “Cardano”, che avranno modo di incontrare esponenti delle forze dell’ordine e delle associazioni per approfondire tematiche legate alla sicurezza. Il programma completo della manifestazione è disponibile qui.

Da segnalare che, oltre alle iniziative pensate per gli studenti, sono in calendario anche alcuni momenti aperti ai genitori. Il primo questa sera, a partire dalle 20.30, sempre alle “Battisti”: protagonista dell’incontro, intitolato “Social, tra rischi e opportunità”, sarà Mauro Sabella, docente dell’Isis Ponti di Gallarate. Sabato 23, dalle 11.30 alle 13.30 nella palestra dell’istituto di via Bellora, l’istruttore di karate Giuseppe Casubolo offrirà una lezione di difesa personale.

Infine sabato 30, tra le 9 e le 12.30, l’atrio delle “Battisti” ospiterà l’esposizione dei lavori realizzati dagli studenti nell’ambito di un concorso voluto per realizzare il logo della manifestazione.