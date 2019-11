Emergenza dirottamento all’aeroporto Schiphol, ma era un falso allarme

Negli stessi momenti in cui il Terminal 2 di Malpensa veniva evacuato per un bagaglio sospetto, all’aeroporto Schiphol di Amsterdam è scattata l’emergenza per un aereo della compagnia Air Europa diretto a Madrid con una trentina di persone a bordo, da cui era partito un allarme dirottamento.

Immediatamente l’aereo è stato circondato dalle forze dell’ordine, mentre l’aeroporto è stato chiuso.

Dopo un’ora di apprensione, alle 21 la stessa compagnia Air Europa ha comunicato che si è trattato di un falso allarme, scusandosi per l’accaduto.