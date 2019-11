Evacuato per venti minuti il terminal 2 di Malpensa

Il terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa è stato evacuato, intorno alle 18.30. Il terminal è stato svuotato per circa venti minuti.

Si tratterebbe di una evacuazione per precauzione, per un pacco sospetto ai controlli interni. L’attività aeroportuale ora è regolare.

Nella zona aeroportuale sono intervenute anche diverse ambulanze, tra il terminal e la zona esterna. L’allarme ai mezzi sanitari è stato dato alle 18.43, un’ambulanza è intervenuta in affiancamento alla Polizia di Frontiera di Malpensa e una per soccorrere una persona (codice verde, quindi non ferita.

Sul posto c’è anche una squadra dei vigili del fuoco con una squadra dal distaccamento di Somma Lombardo.

Articolo aggiornato alle ore 19.30 di mercoledì 6 novembre