Alternanza scuola-lavoro con il Saronno Host

Serata di cultura e divertimento giovedì scorso alla scuola alberghiera del Collegio Arcivescovile Castelli di Saronno.

Invitati dal Lions Club Saronno Host sono intervenuti il presidente degli Enologi nazionali, Riccardo Cotarella, e il sommelier Valter Vago dell’enoteca Osteria dei Fedel di Lazzate.

Dopo il racconto di Vago, che ha ricostruito i passaggi compiuti per la realizzazione dell’enoteca lazzatese, ha preso la parola il Dott. Cotarella sottolineando, con un intervento molto apprezzato, come anche la viticultura si stia adeguando ai cambiamenti climatici. Le coltivazioni dell’uva, per produzione vinicola, si stanno spostando ad altezze sempre maggiori e stanno divenendo eccellenti i vini prodotti in zone geografiche ove, fino a pochi anni fa, era impossibile impiantare vigneti.

Al termine della relazione è stato accolto con grande piacere, l’invito ad assaggiare vini prodotti dallo stesso relatore nell’omonima cantina. La cena, apprezzata da tutti, ha portato i partecipanti ad applaudire i ragazzi della scuola alberghiera del Castelli per la professionalità e l’eccellenza dimostrata sia in cucina che nel servizio in tavola.

Al termine della serata il presidente Perego, ringraziando le autorità lionistiche presenti, in particolare gli altri Club Saronnesi, ha sottolineato come queste serate rappresentino un momento di ampliamento delle cognizioni culturali dei partecipanti, di reciproca conoscenza e amicizia e permettono ai giovani, che si apprestano a lavorare nel settore della ristorazione, di operare affrontando il giudizio di persone che, per i traguardi raggiunti a livello internazionale, possono dare loro consigli, insegnamenti e rendere più proficuo il loro impegno scolastico.