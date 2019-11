Bpm Sport Management a Napoli per continuare la striscia positiva

Dopo il turno di riposo e il weekend di sosta, torna di scena il Banco Bpm Sport Management, che affronterà la trasferta di Napoli per affrontare il Circolo Canottieri.

La pausa della nazionale, oltre ha portare il successo degli azzurri 9-6 contro la Grecia ad Atene con in vasca i Mastini Luca Damonte, Vincenzo Dolce e Gianmarco Nicosia, ha permesso ai ragazzi di coach Baldineti di ricaricare le batterie e presentarsi al meglio per il prossimo impegno di campionato.

Appuntamento per sabato 16 novembre alle ore 15.00 alla piscina Alba Oriens di Casoria.

I Mastini andranno a caccia del quinto risultato utile consecutivo dopo le tre vittorie e il pareggio contro Trieste di quest’ultimo mese di gare.

Dall’altra parte, Napoli è una squadra che per ora ha fatto molta fatica e che ha raccolto un solo punto grazie al pareggio del match d’esordio contro Savona (gara che era finita 8-8). Da lì in poi cinque sconfitte consecutive per la squadra guidata quest’anno da Andrè Christian (ex giocatore proprio del CC Napoli tra il 1995 e il 2004) chiamato a sostituire lo storico Paolo Zizza.

I giallorossi in estate si sono in parte rinnovati, pur riuscendo a mantenere un buon nucleo di giocatori italiani reduci dalla scorsa stagione. La società ha scelto di arricchire la squadra con i giovani del vivaio e altri provenienti da società campane.

Le due principali novità riguardano gli stranieri entrambe provenienti dalla nazionale canadese: il difensore Gaelan Patterson ed il centroboa Matthew Halajion.