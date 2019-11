Carabinieri, il calendario diventa opera di narrazione

Sono storie di cronaca di tutti giorni, di quella che si consumano nelle strade, e nelle piazze delle mille e mille città di’Italia.

Il calendario 2020 dell’Arma ha quest’anno due interpreti la eccezione schierati per raccontare lo sforzo quotidiano fatto dai militari.

Un lavoro a metà fra l’artistico e il divulgativo grazie alle illustrazioni di Mimmo Paladino, tra i massimi autori contemporanei, celebre esponente della transavanguardia che ha visto le proprie opere esposte permanentemente in alcuni dei principali musei internazionali, tra cui il Metropolitan Museum di New York, e alla toccante prosa di Margaret Mazzantini, scrittrice di fama mondiale e vincitrice di numerosi premi tra cui lo Strega e il Campiello, che con le sue frasi ha trasformato vicende reali di “nera”, in toccanti narrazioni.

Storie, che mese per mese fanno da sfondo alla 87° edizione del calendario, opera presentata a Roma alla presenza del Sottosegretario al Ministero della Difesa Giulio Calvisi e del comandante generale dei carabinieri generale Giovanni Nistri, e in tutt’Italia dai vertici delle compagnie provinciali: in via Saffi il colonnello Claudio Cappello (nella foto d’apertura) ha letto un brano legato proprio a una delle città italiane che in questo momento sta soffrendo per i gravi danni del maltempo, Venezia, che riguarda la storia che l’autrice ha dedicato al mese di aprile.

Storie reali trasformate in fiabe che possono essere lette anche a bambini. «Leggetelo, il calendario, perché per ogni mese potrete gustarvi quindi una bellissima storia narrata con pathos diverso rispetto alla cronaca quotidiana», ha spiegato l’alto ufficiale, «con un motivo dominante che è quello di evidenziare lo sforzo compiuto ogni giorno dall’Arma per proteggere la vulnerabilità».

Un consiglio di lettura rivolto anche ai giornalisti: «Questo calendario ricco di cronaca e di fatti di vita reale riguarda anche voi e la vostra missione di informare».