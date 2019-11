Tra chianti e polenta, una serata per scoprire l’Eroica

Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Bustese Olonia, il glorioso sodalizio bustocco nelle cui fila ha militato il “Campionissimo” Fausto Coppi, nonché per riaccendere i riflettori sul Museo del Ciclismo, situato negli spazi del Museo del Tessile, l’Amministrazione comunale propone una serata dedicata all’Eroica, la nota manifestazione che racchiude l’essenza vera del ciclismo e che nella versione classica si svolge ogni anno a inizio ottobre a Gaiole in Chianti.

In un luogo incantevole come il Chianti sulle strade bianche che negli anni venti hanno visto nascere il mito dei Bottecchia, dei Ganna e poi dei Bartali e dei Coppi, migliaia di appassionati ripercorrono quella via intrisa di emozioni che il tempo non può cancellare. Venerdì 22 novembre, la città di Busto potrà rivivere l’atmosfera dell’Eroica: la serata, organizzata nei dettagli dall’assessore allo Sport Laura Rogora, vera appassionata delle due ruote, sarà dedicata non solo a coloro amano il ciclismo, la, ma anche a chi vorrà iniziare a conoscere da vicino questa realtà.

Saranno presenti sia il patron, mente e organizzatore de L’Eroica, Giancarlo Brocci, sia il sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini. Il via è in programma alle ore 18 con una visita guidata al Museo del Ciclismo, situato al primo piano della sala del Ricamo, seguiranno poi momenti musicali curati dai Mandolinisti Bustesi. Si proseguirà con la degustazione e lo scambio tra prodotti tipici del Chianti e prodotti bustocchi, questi ultimi offerti dal Salumificio Bustese, e non mancherà un assaggio di polenta e bruscitti in versione street food, proposto da Ma va là, società di imprenditori bustocchi che, a breve, apriranno un nuovo spazio commerciale al Cortiletto. Clou della serata sarà l’intervento di Giancarlo Brocci, previsto in sala conferenze alle 21. L’iniziativa è sostenuta da Banca Mediolanum di Busto Arsizio che è anche main sponsor de L’Eroica.