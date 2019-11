Chiude il polichirurgico: sconcerto tra personale e pazienti

Mancano gli anestesisti, dal primo dicembre si chiuderà il reparto polispecialistico. La notizia, arrivata per vie traverse e in modo non ufficiale, ha fatto scattare l’allarme all’ospedale di Saronno.

Il tam tam si è presto diffuso con toni molto preoccupati.

La quindicina di letti a cui si appoggiano i chirurghi di diverse discipline come ginecologia, oculistica, urologia e otorino, verrà chiusa e il personale infermieristico sarà smistato nei reparti dove, di fatto, verranno trasferiti i pazienti sottoposti a intervento chirurgico delle stesse specialità: « Qualcosa non torna – commenta a caldo Daniele Ballabio delegato sindacale UIL – abbiamo chiesto spiegazioni alla direzione generale per capire cosa sta succedendo. La giustificazione legata agli anestesisti appare poco credibile: se i pazienti vengono smistati negli altri reparti, allora vuol dire che le sale chirurgiche non si fermeranno».

Con quale frequenza e a quale ritmo, però, si svolgerà l’attività chirurgica rimane da chiarire. Da tempo, la mancanza di specialisti in anestesia ha portato l’Asst Valle Olona a far ruotare su Saronno gli specialisti in servizio negli altri ospedali. La situazione è diventata ancora più delicata e lo stop paventato crea grande preoccupazione: « Quindici letti in meno in un periodo in cui si va incontro all’inverno e all’influenza peseranno enormemente sull’attività in generale e sul pronto soccorso in particolare» continua Ballabio.

Tra i pazienti si teme anche l’ulteriore allungamento delle liste d’attesa ma, soprattutto, un indebolimento progressivo del presidio: « Anche la riabilitazione avrebbe dovuto chiudere per un tempo limitato – fanno notare in tanti – ma poi non ha più riaperto».

La comunicazione non ufficiale parla di una riapertura il 6 gennaio.

Sarà solo una misura necessaria per permettere le ferie al personale o sarà una decisione definitiva?