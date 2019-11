Il Cimitero monumentale di Milano diventa “for kids”

Domenica 24 novembre appuntamento al Cimitero Monumentale per una nuova rassegna di spettacoli teatrali per ragazzi dagli 8 ai 13 anni: “Monumentale 4 kids”.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Milano e realizzata da Fondazione Milano che, da tempo, collabora con l’Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici per la valorizzazione culturale del Cimitero Monumentale attraverso gli appuntamenti domenicali gratuiti della rassegna “Museo a cielo Aperto”.

Il nuovo progetto sceglie il linguaggio del teatro per avvicinare i più giovani a un luogo ricco d’arte e di memorie, che nel 2019 ha accolto tra i suoi viali oltre 100mila visitatori. “Monumentale 4 kids” mette in scena le storie dei personaggi che hanno fatto grande Milano, molti dei quali sepolti e ricordati al Cimitero Monumentale e le cui storie aspettano solo di essere raccontate.

Cinque appuntamenti gratuiti, nove repliche, due spettacoli scritti ad hoc e interpretati da diplomati della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi con i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

Il primo appuntamento è domenica 24 novembre alle ore 11.30 e alle ore 15. Nei suggestivi spazi del Cimitero Monumentale andrà in scena lo spettacolo “Oserei dire: Provvidenziale!” di Luca Rodella con Giuseppe Palasciano, Sara Zanobbio e musiche di Roberto Dibitonto.

Due istrioni del Seicento irrompono in scena a suon di versi: lui sanguigno e prepotente, lei cauta e di lui innamorata. L’impresa impossibile è creare un’opera immortale, che narri l’Italia degli umili e oppressi, coi suoi paesaggi colmi di speranze e timor di Dio, e poi ancora le crisi, le pestilenze, le ottusità popolari, qualche virtù…troppa roba per due ciarlatani! Magari la Provvidenza, con l’aiuto del teatro, lascerà ai due l’illusione di un matrimonio inatteso, ma di sicuro tramanderà il gran soggetto a un autore futuro più competente, letterato e immortale! Un assaggio dei Promessi Sposi di Manzoni in chiave leggera e divertente.

La rassegna proseguirà domenica 15 dicembre con repliche alle ore 11.30 e alle ore 15.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a progetti@fondazionemilano.eu