A Cislago due cartelli contro la violenza domestica

Sono stati inaugurati oggi in Piazza Enrico Toti e in Piazza Castelbarco due cartelli contro la violenza domestica. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne l’amministrazione comunale di Cislago ha inaugurato oggi due cartelli per dire no alla violenza di genere. I cartelli sono stati posizionati in Piazza Enrico Toti e in Piazza Castelbarco. Cislago insieme a Gerenzano, Saronno e Caronno Pertusella fa parte di una rete di collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e associazioni che lavorano insieme al fine di prevenire e combattere la violenza di genere.