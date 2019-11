Il Comitato ex Asilo di via Roma guarda il passato sperando nel futuro

Pubblicata su Facebook una lettera di 110 anni fa con cui la “Congregazione di Carità di Saronno – Amministratrice dell’Asilo Infantile” richiedeva alla “Onorevole Giunta Municipale” di ottenere un mutuo di Lit. 40.000,00 dalla Cassa Depositi e Prestiti

Cari amici del “Comitato ex Asilo di via Roma”, a breve ci sarà il pronunciamento della Sopraintendenza.

Ovviamente noi tutti auspichiamo che la struttura mantenga una destinazione pubblica, e possa così in un futuro prossimo essere sede di attività che contribuiscano a migliorare il volto della nostra città, e a mantenere viva una memoria storica collettiva.

Mentre incrociamo le dita, cogliamo l’occasione per pubblicare un altro documento storico che riguarda il passato del nostro Asilo.

La lettera manoscritta del 10 giugno 1909, ovvero di CENTODIECI anni fa, con cui la “Congregazione di Carità di Saronno – Amministratrice dell’Asilo Infantile” richiedeva alla “Onorevole Giunta Municipale” di ottenere un mutuo di Lit. 40.000,00 dalla Cassa Depositi e Prestiti, in quanto la Cassa di Risparmio della PP.LL. aveva comunicato “di non poter prendere in considerazione la domanda medesima, mancando di beni su cui iscrivere regolare ipoteca”.

La Congregazione di Carità faceva presente “la vera necessità di provvedere ad una nuova sede per l’Asilo in luogo di quella attuale di via Como” omissis “obbligandosi la scrivente a rimborsare annualmente a codesto Comune la somma che per interessi e ammortamento codesta medesima Amm.ne dovrà ogni anno pagare alla predetta Cassa Depositi e Prestiti”.

Altri tempi, anni in cui la solidarietà sociale era una componente importante della vita cittadina, tanto da far impegnare dei privati a rimborsare al Comune il mutuo necessario per l’acquisto del nuovo Asilo.