Cosa fare dopo il diploma? Il salone dell’orientamento arriva a Saronno

Un efficace rimedio contro il disorientamento che facilmente assale chi si accinge a scegliere quale percorso di formazione affrontare dopo il diploma è certamente quello di conoscere le diverse offerte formative e le opportunità post diploma che il territorio offre.

Galleria fotografica Il Salone dell'Orientamento a Saronno 4 di 12

L’ITIS Riva di Saronno ospiterà da oggi, mercoledì 6 novembre fino a sabato il Salone dell’orientamento. Oggi e domani l’evento è rivolto ai ragazzi di quinta superiore. In due giorni è previsto l’arrivo di ben 1100 studenti provenienti principalmente dalle scuole superiori presenti nel territorio saronnese.

Gli sbocchi formativi proposti sono essenzialmente di quattro tipi: le accademie, le scuole superiori di mediazione linguistica (SSML), gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e le università. Accanto al tradizione e valido percorso universitario in questi ultimi anni è in crescita il numero dei ragazzi che decidono di iscriversi ad una scuola di specializzazione tecnologica; non ancora pienamente conosciuti gli Istituti Tecnici Superiori sono percorsi di educazione terziaria non universitari, strettamente legati al mondo delle imprese e che mirano a dare ai giovani specifiche competenze tecniche e tecnologiche.

Non solo percorsi di studi però al Salone dell’orientamento, ma anche tante opportunità di volontariato e lavoro in Italia e all’estero. In questo ambito le possibilità sono essenzialmente tre: il Servizio Civile Volontario, coordinato a livello nazionale e che può essere svolto in Italia o all’estero; la Leva Civica Volontaria, coordinata a livello regionale e infine il Corpo Europeo di Solidarietà promosso e finanziato interamente dalla Commissione europea, che dà ai giovani la possibilità di svolgere un’attività di volontariato o di lavoro all’interno di uno dei progetti presenti sul territorio degli Stati membri dell’Unione europea.

L’evento è stato organizzato da Informa Giovani, che offre un servizio di informazione e orientamento scolastico e professionale.