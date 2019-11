Crolla un muro, vigili del fuoco in azione a Induno Olona

Crolla un muro a Induno Olona.

Oggi, venerdì 8 novembre, alle ore 14 i vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti in via Castiglioni.

Un muro di contenimento è ceduto invadendo la carreggiata con detriti e terreno. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno interdetto l’area e disposto la chiusura della via. Sono in corso ulteriori verifiche sulla restante parte di manufatto. Sul posto sta operando la società elettrica in quanto il crollo ha interessato anche la pubblica illuminazione. Presente anche la polizia locale per le azioni del caso.