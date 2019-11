Gavirate festeggia il Natale, con eventi e parcheggi gratis

Addobbi, mercatini, canti natalizi, ma anche concorsi, laboratori e risottata. Mercoledì 4 dicembre, Gavirate apre i festeggiamenti per il periodo natalizio.

L’appuntamento sarà in villa De Ambrosis alle 20.45 per il concerto dei Greensleeves a cui seguirà la presentazione dell’associazione dilettantistica sportiva Freerider che rende possibile il connubio tra sport e disabilità fisica.

Sarà un primo assaggio prima dell’accensione ufficiale del Natale che cadrà domenica 8 dicembre e avrà un calendario fitto di eventi dedicati ai bambini , ai ragazzi e anche alle famiglie che alle 17 si ritroveranno in via Mazza per l’accensione dell’albero e l’apertura dei presepi di Villa De Ambrosis, del lavatoio di Pozzuolo e di quello del lavatoio di Fignano. Sarà presente il Cai di Gavirate che offrità vin burle e cioccolata calda.

Domenica 14 dicembre sarà la volta dei mercatini: dalle 9 alle 18 il centro storico accoglierà gli stand di hobbisti mentre per i più piccoli ci saranno laboratori della Fondazione Ascoli dell’associazione Tincontro.

A mezzogiorno risottata con la Proloco, a seguire alle 14 un giro sui pony mentre suonerà lil gruppo “Incredibile rock band”.

La domenica che precede il Natale alle 14.30 è in programma il tradizionale scambio di auguri con l’amministrazione comunale, i commercianti e le associazioni.

Per tutto il periodo, speciali buche delle lettere, della forma del sacco di babbo Natale, saranno disposizione dei bambini in via Garibaldi e in via XXV Aprile

Anche per quest’anno, le luminarie accenderanno le vie di Gavirate grazie alla collaborazione attiva di molti negozi del centro che resteranno aperti a orario continuato dal 15 dicembre mentre dall’8 sarà sospesa la sosta a pagamento: tutti i parcheggi blu diventeranno a disco orario.