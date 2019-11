“Giornata nera per la 336, la Regione affronti il problema”

Quella di oggi, per il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, è “una giornata nera per la 336, che dimostra ancora una volta l’insufficienza e la pericolosità di questa arteria, ma in generale del complesso delle infrastrutture di collegamento a Malpensa. Chiediamo da tempo, anche con il Piano d’area, che la Regione affronti questo problema su cui noi siamo disposti a discutere concretamente, portando anche le nostre proposte”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti a commento dei quattro incidenti avvenuti oggi sulla 336.