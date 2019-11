Gli anni che passano vengono affrontati al giorno d’oggi con maggiore energia e vitalità rispetto a qualche decennio fa, nonostante ciò le persone anziane devono far fronte a problematiche più o meno serie di salute che ne limitano la deambulazione, oltre al concreto rischio di cadute che possono avere conseguenze anche gravi. Dolori articolari, diminuzione del senso dell’equilibrio e altri fenomeni possono concorrere infatti a trasformare le scale di casa e del condominio in un pericoloso percorso ad ostacoli, con elevata possibilità di incidenti. La frattura di un arto o del bacino diventano eventi sempre più frequenti e, proprio a causa dell’età avanzata, rappresentano situazioni fortemente destabilizzanti e di lenta e difficile guarigione.

Per andare incontro alle fondamentali esigenze di sicurezza e tranquillità domestica, la soluzione migliore è rappresentata da un montascale Handicare, prodotto secondo le più avanzate tecnologie e disponibile in tanti modelli e varianti. Vengono realizzati, fra gli altri, montascale per anziani, specifici per le esigenze di chi si muove autonomamente ma riscontra difficoltà ad affrontare tutti i giorni le scale. Queste strutture prevedono di adattarsi perfettamente all’abitazione, declinandosi come montascale rettilineo, per semplici scale dritte, o montascale curvilineo, da installare su scale curve o a chiocciola.

Oltre agli elementi puramente strutturali, la scelta del montascale dipende anche da fattori estetici, che possono essere definiti insieme ad un consulente esperto, in modo da individuare caratteristiche e rifiniture che più si accordano ad arredamento e design dell’ambiente.

Dispositivi all’avanguardia garantiscono di poter usare il montascale in tutta sicurezza, grazie a batteria di emergenza, meccanismi che impediscono ai vestiti di impigliarsi nella guida, cintura di sicurezza e chiave di attivazione per evitare a chiunque altro di servirsene, condizione importante per la salvaguardia dei bambini. Questi e altri accorgimenti consentono un utilizzo protetto del montascale, attivabile in maniera semplice ed intuitiva tramite un Joystick, il cui funzionamento verrà comunque spiegato direttamente dal tecnico appena terminata l’installazione del prodotto.

L’investimento a livello economico non deve spaventare, sono infatti possibili pagamenti rateizzati, finanziamenti e soprattutto corpose detrazioni fiscali e incentivi, previsti per legge per questi acquisti perché giudicati utili per l’abbattimento delle barriere architettoniche e quindi facilitati. Attraverso sopralluogo e preventivo gratuiti sarà semplice valutare concretamente costi e benefici relativi, anche grazie al supporto di personale qualificato che offrirà supporto durante tutto il percorso di scelta e acquisto.

La vita di una persona anziana deve essere tutelata sia da un punto di vista fisico che psicologico, limitando il rischio di incidenti dolorosi e, nello stesso tempo, ponendola nelle condizioni di godere della più elevata indipendenza possibile, evitando che si arrenda davanti alla difficoltà di fare le scale ed arrivi a reprimere la propria voglia di muoversi e di essere attivi e propositivi. Con l’installazione di un montascale di ultima generazione le scale cesseranno di rappresentare un faticoso ostacolo e potranno essere percorse senza problemi, all’insegna di una ritrovata autonomia e carica vitale.