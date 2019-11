Incendio scantinato in viale Belforte

Appena dopo la mezzanotte di oggi lunedì 11 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Varese, in viale Belforte per incendio scantinato.

Per cause ancora in fase di accertamento attorno alle ore 00:15 alcune cantine di un condominio sono state interessate da un incendio.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, un’autoscala e un autobotte hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Non si sono registrati feriti.