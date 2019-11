Incidente sulla statale 394, coinvolte tre auto

Oggi, lunedì 11 novembre, alle ore 20:30 i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Germignaga (Va), sulla SS 394 per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente, una terza è finita parzialmente fuori dalla carreggiata per evitare l’urto. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli. I rilievi sono affidati agli agenti della polizia stradale di Luino. Le persone coinvolte sono state trasportate all’Ospedale di Varese in codice verde.