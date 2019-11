“La canestra di Caravaggio”: nuovo appuntamento con Luca Frigerio

Continua la rassegna a tema artistico-culturale “Nel cuore dell’arte” proposta dall’associazione Paolo Maruti Onlus: una serie di incontri alla scoperta dell’arte nei suoi aspetti più profondi e nascosti, tra celebri opere e pittori, alla ricerca di nuove interpretazioni e insieme a Luca Frigerio, scrittore e giornalista, redattore dei media della Diocesi di Milano e autori di diverse opere sull’arte cristiana e sulla simbologia medievale.

Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 24 novembre alle ore 16, presso l’auditorium Aldo Moro di Saronno, in viale Santuario 15.

Tema dell’incontro sarà la sublime “Canestra del Caravaggio”, uno dei capolavori più conosciuti del pittore lombardo: Luca Frigerio proverà a descrivere i molteplici significati e rimandi simbolici che rendono la “Canestra di frutta” di Caravaggio una raffigurazione estremamente preziosa nel contesto del panorama artistico italiano e europeo. L’evento è realizzato in collaborazione con “Flas” di Lattuada Flavio e con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comune di Saronno. L’ingresso è gratuito con la possibilità di un libero contributo a copertura delle spese.