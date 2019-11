La Futura Giovani cerca un’altra vittoria

Domenica 17 novembre le ragazze della Futura Volley Giovani Busto Arsizio saranno impegnate sul taraflex del Pala Collodi di Montecchio Maggiore, contro la Union Volley di Massimo Beltrami, alla ricerca di tre punti importantissimi per la classifica e per il morale, già alle stelle dopo la bella vittoria contro la capolista Trento.

Cialfi e compagne sono consapevoli di dover mantenere altissimo il livello di concentrazione, come affermato anche da coach Lucchini: “Il match di domenica scorsa è stato l’evoluzione di un percorso che stiamo facendo dall’inizio, e che è venuto fuori soprattutto nelle ultime tre partite: i segnali sono incoraggianti per partire bene anche dopodomani, mi aspetto di vedere in campo l’intensità vista contro Trento per andare a colpire la nostra avversaria nei suoi punti deboli“.

Le venete sono reduci dalla sconfitta contro Ravenna ma hanno dimostrato di poter tenere testa anche alle squadre di alta classifica, battendo Mondovì e dando filo da torcere a tutte le squadre incontrate fino ad ora.

“Domenica ci aspetta una partita molto difficile, per tanti motivi: giochiamo in trasferta, e questo aumenta la difficoltà, ma soprattutto Montecchio è una squadra organizzata molto bene, con un palleggiatore in grado di leggere bene le situazioni di gioco e con esterni giovani ma già di alto profilo. Andare a scardinare questo sistema non sarà facile, ma dopo quello che abbiamo fatto nelle ultime tre partite è inutile nasconderci: il lavoro che stiamo facendo deve portarci a conquistare dei punti anche in trasferta“, sono le parole di coach Lucchini che vuole vedere le sue ragazze combattive.