La Primaria di Orago ricorda Leonardo da Vinci

Sabato 16 novembre 2019 si è svolta la festa della Scuola Primaria “Leonardo da Vinci” di Orago. Bambini, maestre e genitori hanno voluto festeggiare i cinquecento anni dalla morte di Leonardo con canti, indovinelli sulla vita dell’artista e danze.

Dall’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti hanno approfondito, con gli alunni, la conoscenza di Leonardo con letture, disegni, visione di film, produzione di elaborati e coloriture di alcuni dei dipinti noti a tutti noi.

Una mostra verrà quindi allestita all’interno della scuola entro il 27 novembre. Molto gradita la presenza del sindaco Emilio Aliverti che ha apprezzato l’impegno degli alunni, dei docenti e del Comitato Genitori. «L’amministrazione comunale di Jerago con Orago – ha detto – è sempre molto vicina alle scuole del territorio. Oltre ai finanziamenti dei progetti abbiamo in previsione alcune migliorie come una nuova uscita di sicurezza, l’installazione di una lavastoviglie per eliminare dai tavoli della mensa i piatti e i bicchieri di plastica e un restyling del prato”.

«Il vicepresidente del Comitato Genitori ha illustrato gli obiettivi e le attività svolte durante gli open day in collaborazione con gli insegnanti» spiega la docente Paola Rossi. «Infine un aperitivo e a seguire risotto alla milanese e pasta al sugo preparati da un papà chef, hanno visto tutti i presenti terminare la serata in allegria».