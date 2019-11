La storia del setificio Stehili in un documentario

Domenica 1 dicembre 2019, alle ore 17.30, presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, per la rassegna “Domeniche a teatro”, domeniche a ingresso libero per favorire l’incontro tra generazioni attraverso l’arte, il gioco e la condivisione di momenti di festa, Teatro Periferico propone una proiezione del video-documentario “Stehili. Il filo di una storia” realizzato nell’ambito del progetto LIMES, Confini che s’incontrano, in collaborazione con la Fondazione Cariplo, il Comune di Germignaga e i cittadini di Germignaga e del nostro territorio.

La Stehli, uno dei più importanti setifici della nostra zona, è ormai un esempio di archeologia industriale, dismesso e vuoto; eppure un tempo era gremito di macchinari e di lavoratori, anzi, nella stragrande maggioranza di lavoratrici, molte delle quali giovanissime. Com’era allora e com’è oggi ce lo raccontano in questo video-documentario i documenti storici, gli eredi della proprietà e gli ex operai e le ex operaie, direttamente con la loro viva voce o attraverso l’interpretazione di allievi attori che rievocano situazioni all’interno degli ambienti dell’ex fabbrica. Vari gruppi di comuni cittadini, infatti, hanno unito le loro forze per la realizzazione del film: chi si è occupato di contattare i testimoni e li ha intervistati, chi si è preparato seguendo uno speciale corso di recitazione e chi ancora ha preferito occuparsi della parte tecnica, rimanendo dietro la macchina da presa.

Si fatica a dire chi siano le vere protagoniste del documentario: se le giovani operaie di un tempo rievocate dalle allieve del corso di recitazione, nel video intente a chiacchierare davanti a un armadietto mentre indossano il grembiule da lavoro, o a fumare una sigaretta presso la finestra durante una pausa; oppure le stesse operaie di allora, oggi anziane signore, che nel documentario ci fanno dono dei loro ricordi… Memorie che ci riportano a un tempo non poi così lontano, in cui lavorare in fabbrica era fatica e sacrificio: stanzoni caldissimi d’estate e gelidi d’inverno, saturi di umidità per evitare la rottura del filo; la sveglia prima dell’alba per raggiungere a piedi il luogo di lavoro; l’odore persistente di olio bruciato; il rumore assordante dei telai…L’evento rappresenta una preziosa occasione per rinnovare l’interesse di tutti i cittadini sulla storia locale e per generare occasioni di approfondimento culturale ed artistico.

Per l’occasione è anche stato realizzato un DVD, che potrà essere acquistato in loco. Informazioni: info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it.