Ladri di tosaerba e motoseghe: tre arresti

Tre arresti in Canton Ticino per una serie di furti con scasso di attrezzi da giardinaggio.

In manette sono finiti un 21 e un 24enne svizzeri e un 23enne della Bosnia Erzegovina domiciliato nel Luganese. A loro si è giunti grazie ad una indagine della Polizia cantonale in seguito a una serie di furti con scasso in rustici e depositi. Stando a quanto ricostruito, gli arrestati, con ruoli e responsabilità differenti, sottraevano attrezzi da giardinaggio come decespugliatori, soffiatori, tosaerba e motoseghe.

Le principali ipotesi di reato sono quelle di furto aggravato, danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio. Ingente l’ammontare della refurtiva e dei danni riscontrati. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Pamela Pedretti.