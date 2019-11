L’Asst Valle Olona cerca 25 infermieri

L’ASST Valle Olona ha pubblicato il bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 25 infermieri.



Il bando è rivolto a collaboratori professionali sanitari – infermieri (categoria D) e i termini per la presentazione della domanda scadono il 12 dicembre.

Gli infermieri lavoreranno negli Ospedali di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo a tempo pieno, con articolazione oraria sulle 24 ore.

I requisiti specifici per l’ammissione sono due:

– diploma di laurea di 1° livello in Infermieristica (Classe L/SNT1 – Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) o diploma universitario di Infermiere.

– iscrizione all’albo professionale.

Afferma il Direttore amministrativo dell’ASST Valle Olona, dottor Marco Passaretta: «Le scienze infermieristiche hanno storicamente accompagnato il percorso della medicina, ma ai giorni nostri la professione è sempre più il punto di riferimento per il malato: dal triage in ospedale alla presa in carico del paziente cronico. Si aprono oggi nuovi scenari sul fronte dell’occupazione, oltre quelli tradizionali: penso in particolare alla gestione diretta delle nuove “degenze di comunità” (ovvero reparti a gestione infermieristica), oppure alle nuove figure degli “infermieri di famiglia e

comunità”. Il bando completo nel sito aziendale, al link:

http://www.asst-valleolona.it/wp-content/uploads/2019/11/BANDO.pdf

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente attraverso procedura telematica.

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione fosse superiore a mille, l’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una prova di preselezione, consistente in una serie di domande a risposta multipla su:

– conoscenza, comprensione e uso della lingua italiana;

– argomenti di cultura generale;

– conoscenze tecniche di base attinenti la qualificazione professionale richiesta;

– capacità logiche e di ragionamento.