Lavena Ponte Tresa si accende per le feste di Natale

Con l’accensione delle luminarie natalizie, nel pomeriggio di sabato 30 novembre, si è aperto a Lavena Ponte Tresa il ricco programma di eventi e manifestazioni che animeranno le festività fino all’Epifania.

Organizzato grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale, Pro Loco, Ascom e Associazioni, commercianti e attività produttive, il programma prevede tanti momenti musicali, mercatini, animazione e letture per i bambini, auguri e brindisi in piazza in una atmosfera da fiaba grazie alle luminarie, ai giochi di luce e ai due alberi di Natale realizzati in collaborazione con le attività commerciali del paese.

Gli eventi inizieranno nel prossimo fine settimana, sabato 7 dicembre, con l’accensione degli alberi di Natale alle 18.45 in piazza Matteotti e il concerto di gala della Filarmonica Puccini nel salone polivalente di via Colombo (alle 20.45).

Musica e mercatini nel fine settimana successivo e poi tanti appuntamenti ogni sabato e domenica fino alla Vigilia, quando verrà posato il presepe sommerso allo Stretto con una fiaccolata finale sul lungolago fino al Monumento per la Fratellanza dei Popoli al confine doganale

Qui il calendario completo degli eventi

Nelle domeniche dell’8, 15 e 22 dicembre si potrà usufruire gratuitamente delle aree parcheggio di piazza Europa (a partire dalle 13) e piazza Mercato (per tutta la giornata).