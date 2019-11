Libri da vivere, guardare e toccare

Per la Libreria è tempo di scorte natalizie.

Sono stata in giro a caccia di libri e ne ho trovati come sempre tanti molto belli. Ne propongo due, che mi hanno colpito per intensità e meraviglia.

TI ASPETTO



Immaginatevi di entrare fisicamente in una storia. Con illustrazioni superbe. Con le pagine intagliate, che ogni volta che ne giri una alzi le sopracciglia e non respiri, per la paura che la magia svanisca.

Questo è “Ti aspetto” di Rebecca Dautremer.

Per darsi appuntamento bisogna essere almeno in due.

I due coniglietti Jacominus e Dolce, per esempio.

E poi servono un posto, un luogo e un orario.



La storia di un amore, che insegna l’imprevedibilità della vita e la felicità di incontrarsi, la nostalgia di separarsi, l’attesa per rivedersi ancora.

Un libro per chi ama i libri.

Un luogo per rifugiarsi in tranquillità, in caso di bisogno.

“Ti aspetto”

di Rebecca Dautremer

edito da Rizzoli – € 45

OGNI STELLA LO STESSO DESIDERIO

Il romanzo per i più grandi è di Laura Bonalumi, scrittrice di innegabile talento già nota ai lettori per “Voce di lupo”, “Tutta colpa del bosco”, “Il lago del tempo fermo”.

Con Piemme pubblica “Ogni stella lo stesso desiderio”.

La storia di Amelia, che viene attratta da Guido un nuovo, misterioso compagno.

Il suo strano silenzio, il distacco da tutti e le continue inspiegate assenze le accendono un interesse mai provato prima.

Nasce così un’amicizia speciale, fatta di email, poesie rubate e confidenze a cuore aperto.

Ma Guido custodisce un segreto che si allunga come un’ombra su un amore appena sbocciato.

Un libro poetico, delicato e intenso come la sua autrice.