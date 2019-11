L’Infinito di Leopardi si riscopre a Villa Giannetti

Appuntamenti a Villa Giannetti dedicati all’Infinito di Leopardi, nel 200° anno dalla sua creazione. Ecco gli incontri nella storica residenza:

Domenica 10 novembre 2019 ore 16.00

Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

In collaborazione con Associazione Paolo Maruti e Associazione Flangini

LEOPARDI E L’INFINITO

Conversazione con Davide Rondoni, poeta ed editorialista

Venerdì 15 novembre 2019 ore 21.00

Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

In collaborazione con Associazione Flangini

LA STANZA SMISURATA DELL’UNIVERSO

Relatore: prof. Marco Bersanelli, Ordinario di Astronomia e Astrofisica

presso Università degli Studi Milano, fra i principali responsabili scientifici

della Missione Spaziale PLANCK dell’ESA

Dal 30 novembre all’8 dicembre 2019

Villa Gianetti via Roma 20

In collaborazione con Associazione Flangini

QUI, ALTROVE – Mostra fotografica di Edio Bison

e mostra CARTE ED EDIZIONI LEOPARDIANE

Inaugurazione Sabato 30 novembre ore 16.30.

La villa è aperta da lun. a ven. 15.30/18.30 sab. e dom. 10.30/12.30 – 15.30/18.30. Visite guidate per le scuole: associazione.flangini@gmail.com