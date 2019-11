Maltempo, interventi dei vigili del fuoco

Notte movimentata per i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese.

Oltre all’incidente di Bardello, che ha visto un’auto uscire di strada e per il quale si è reso necessario l’ausilio del personale per rimuovere l’auto e mettere in sicurezza la strada, si contano molte altre uscite.

Sulla cartina geografica provinciale gli interventi vanno da nord a sud con richieste fotocopia: taglio piante e allagamenti sono le richieste più frequenti.

Ultima solo in termini di tempo l’uscita da parte dei vigili del comando di Como a Turate, al confine con la provincia di Varese attorno alle 8: anche in questo caso la richiesta era per allagamenti.

Il lavoro per questi interventi continuerà anche nelle prossime ore e per tutto il weekend: una tregua meteo è attesa per lunedì.