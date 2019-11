Marciello trionfa in Oriente nella Coppa del Mondo Fia GT

Al termine di una stagione fatta di alti e bassi, Raffaele Marciello si toglie lo sfizio di una grande vittoria. Il giovane pilota nato a Zurigo ma domiciliato tra Varesotto (ha licenza italiana registrata nella Città Giardino) e Canton Ticino, si è imposto infatti nella Coppa del Mondo FIA GT, gara disputata sul circuito di Macao alla quale “Lello” ha preso parte con una Mercedes AMG GT3, lo stesso tipo di vettura utilizzata da un altro varesino, Alessio Rovera, nel vincente campionato italiano GT Sprint. (foto Marco Losi)

Quello tra il pilota italiano e la Casa di Stoccarda è un legame nato ormai tre stagioni fa – curioso, per un profilo uscito dall’Academy Ferrari – e che ha già portato in dote il titolo delle Blancpain Series di categoria Sprint nel 2018. A Macao, Marciello è stato protagonista di un weekend prodigioso: prima ha centrato la pole position vincendo la “qualification race” e poi, in gara, si è tenuto alle spalle le temutissime Porsche di Vanthoor e Bamber (e ha resistito a un paio di contatti al limite con i due rivali), la Bmw del campione uscente Farfus e l’Audi di Haase che si sono piazzati in questo ordine.

Il successo di Marcello, che compirà 25 anni a dicembre, è il terzo in cinque anni ottenuto dalla Mercedes AMG (gestita nella circostanza dal team MGruppe Racing) nella Fia Gt World Cup dopo quelli ottenuti da Mario Engel nel 2017 e da Edoardo Mortara nel 2017.