Raffaele Marciello festeggia: è campione delle Blancpain Sprint

La celebre pista tedesca del Nürburgring ha incoronato Raffaele Marciello: il pilota italo-svizzero con licenza varesina e tanti tifosi sul territorio insubre ha vinto la classifica “Sprint” delle Blancpain GT Series, campionato motoristico tra i più importanti d’Europa.

Epilogo clamoroso in Germania: Marciello e il compagno di scuderia Michael Meadows hanno approfittato dell’uscita di pista negli ultimi giri di Gara2 dello spagnolo Riberas che era in lotta per il quarto posto, sufficiente per consegnare a lui e a Mies il titolo. Un errore che ha così spalancato le porte del gradino più alto del podio alla Mercedes del Team Akka che, nel frattempo, ha vinto la prova e guadagnato i punti necessari per laurearsi campione.

Marciello e Meadows erano stati bravi anche in Gara1 quando sono riusciti a recuperare dall’undicesima alla quarta posizione, incamerando così punti utili per la classifica finale. Per “Lello” quindi una grande gioia che – chissà – potrebbe rilanciarlo ai piani alti dell’automobilismo internazionale. Negli anni scorsi il pilota italiano, classe 1994, era nella rosa della Ferrari Driver Academy e aveva condotto anche la “rossa” di Formula Uno in alcuni test.