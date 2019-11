Merchant banking e private capital alla Liuc Business School

Mercoledì 6 novembre alle ore 16 presso l’aula C229 si terrà il convegno di chiusura del Master in Merchant Banking e Private Capital della Liuc Business school. Seguirà la consegna dei diplomi ai partecipanti del corso. Il master in Merchant banking e private capital della Liuc Business School è un riferimento per la formazione di alcune tra le figure professionali più apprezzate nel comparto della finanza straordinaria. In occasione della consegna dei diplomi, viene proposto un momento di riflessione sul ruolo cruciale che il Private Equity è in grado di rivestire per le piccole e medie imprese nei processi di crescita e di accesso a nuovi mercati internazionali.

Interverranno: Federico Visconti, rettore dell’università Liuc di Castellanza, e Francesco Bollazzi, coordinatore Master. La relazione principale sarà tenuta dalla professoressa Anna Gervasoni (foto sopra), che presenterà i risultati di una importante ricerca condotta dall’università Liuc sul tema “Private Equity, creazione di valore ed internazionalizzazione“.

A seguire una tavola rotonda che vedrà protagonisti Paolo Mascaretti (Partner KPMG), Gian Maurizio Argenziano (ad Arventia Investments), Maurizio Bernardi (partner Studio Pirola Pennuto Zei e associati), Giorgio Colombo (ad Icma San Giorgio), Alessandro Settepani (managing director FitchRatings).