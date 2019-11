Mondiale di “Spartan race”, un varesino è quarto di categoria

Si è conclusa con un ottimo quarto posto di categoria l’avventura del varesino Roberto Marabini al campionato mondiale di Trifecta Spartan, una gara a ostacoli conosciuta dai profani come “Spartan Race”. In questo caso il regolamento prevede la disputa di tre diverse prove in altrettanti giorni: la manifestazione iridata si è tenuta a Sparta (Grecia) e si è articolata su un totale di 53 chilometri di gara. Oltre 100 ostacoli da superare, circa 10 chilometri di corsa dentro a un fiume e 5 chilometri con le cosiddette “prove di trasporto”, in cui i concorrenti devono – appunto – trasportare tronchi, blocchi di marmo, sacchi di sabbia e altro ancora.

Marabini era iscritto alla categoria di età 55-59 e ha esordito con un podio nella prova di apertura (sabato mattina), la “Super” di 17 chilometri, chiusa in terza posizione con un margine di appena 2″ sul quarto classificato. Peccato per la prova “Sprint” da 9 chilometri disputata sabato pomeriggio: il portacolori varesino infatti ha visto sfumare il secondo posto all’ultimo ostacolo, il lancio del giavellotto contro un bersaglio di fieno, prova generalmente “amica” di Marabini che in questa occasione ha commesso un errore ed è stato costretto alla penalità dei 30 burpees (flessione con salto a braccia elevate) che gli ha fatto perdere diverso tempo. Al traguardo è stato quindi quarto, a poco più di 2′ dal secondo e dal terzo classificato.

Il mondiale di Trifecta si è quindi concluso alla domenica con la cosiddetta prova “Beast”, la più lunga e imprevedibile perché i partecipanti non ne conoscono la distanza e perché i distacchi possono rivoluzionare la classifica. A Sparta la “Beast” misurava 27 chilometri e Marabini ha dovuto affrontare (dopo circa 8 chilometri) una crisi ipoglicemica dovuta probabilmente a un allenamento non ottimale a causa di alcuni acciacchi patiti in fase di preparazione. Il varesino non è così riuscito a centrare il podio finale ma ha ugualmente mantenuto la quarta posizione della generale che lo ha lasciato soddisfatto a livello complessivo.

La classifica assoluta della gara disputata in Grecia ha visto il successo di David Szabo che ha completato i tre percorsi in 4h40’22”, circa un quarto d’ora meglio del secondo classificato Jimmy Sandsten; podio completato da Bojan Grbic. Marabini come detto è stato quarto della propria fascia di età, completando le tre prove in 8h05’29”.