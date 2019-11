È morto l’imprenditore Pierluigi Cortellezzi

È morto Pierluigi Cortellezzi, storico imprenditore tradatese legato alla Fornace dove oggi sorge il complesso commerciale sulla Varesina. Scomparso all’età di 89 anni il suo nome è legato a questa azienda, appunto la Fornace Cortellezzi sorta su un terreno argilloso che ha permesso la lavorazione dei mattoni. Ma il nome dell’imprenditore è legato anche al rapimento del figlio Andrea, scomparso il 5 agosto del 1989. Vi fu una richiesta di riscatto, ma in seguito non si seppe più nulla. Il ragazzo, che allora aveva 22 anni, non tornò più a casa. Il sindaco Giuseppe Bascialla lo ricorda come «un uomo che ha segnato lo sviluppo della nostra città, colpito da una una tragedia che lo ha segnato per sempre». I funerali di Pierluigi Cortellezzi si svolgeranno martedì nella chiesa di Santo Stefano.