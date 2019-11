Neve, ghiaccio e roccia: Matteo Della Bordella e Matteo Bernasconi in Patagonia

Mercoledì 13 novembre, alle 21, secondo appuntamento con “Cinecime”, la rassegna di cinema di montagna proposta dal Cai di Gallarate.

Ospiti della serata due forti alpinisti dei Ragni di Lecco, Matteo Della Bordella Matteo Bernasconi.

I due scalatori condurranno la platea sulle cime della Patagonia attraverso immagini e filmati delle loro scalate, vissute tra difficoltà, soddisfazioni e amicizia.

Matteo Della Bordella presenterà inoltre il suo primo libro “La via meno battuta”, 2019, Rizzoli.

Appuntamento alle 21 in Sala ex Scuderie Martignoni, via Venegoni 3, ingresso anche dal parcheggio di largo Mons. Simbardi.