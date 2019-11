Open day al Centro Yourself, dove si impara a studiare col sorriso

Sabato 23 novembre, dalle 10 alle 13, porte aperte al Centro Your Self di via Albuzzi 8 a Varese, il luogo dove si impara a studiare con il sorriso, per ritrovare serenità e risultati concreti.

Il Centro Your Self offre una vasta gamma di servizi: lezioni, ripetizioni, corso, doposcuola, per studenti di scuole elementari, medie e superiori. Ogni percorso è un progetto personalizzato ed un abito “tagliato su misura per lo studente”, con soluzioni flessibili ed adattabili alle esigenze di ogni famiglia, di cui il Centro diventa un valido supporto nella gestione dei figli in età scolare.

La didattica del Centro Your Self considera di fondamentale importanza la riflessione e la capacità di orientare tempestivamente l’approccio allo studio, con l’obiettivo di prevenire l’insuccesso scolastico e di costruire solide basi per il metodo di studio, da padroneggiare in futuro in modo stabile e duraturo, soprattutto per tutti quegli studenti che sono ancora disorientati, magari perché sono al primo o al terzo anno delle scuole superiori.

Il metodo utilizzato mette al centro la relazione e la conoscenza di ciascun alunno, per aiutarlo a scoprire e a valorizzare le potenzialità che custodisce dentro di sé e stimolarlo ad un atteggiamento positivo e attivo verso la scuola.

Fiore all’occhiello del Centro Your Self è il polo DSA convenzionato ANASTASIS, rivolto a bambini in età prescolare e scolare, adolescenti, universitari con difficoltà e disturbi di apprendimento e alle loro famiglie, con un’equipe riconosciuta ATS Insubria per fare diagnosi di Dsa

Sabato 23 novembre, alle 10:45, lo staff del Centro ha in programma il laboratorio gratuito “trovare il proprio metodo di studio efficace” rivolto ai bambini di scuole primarie e secondarie di primo grado e condotto da psicologi esperti in strategie di apprendimento.

Durante l’incontro, in modo divertente e giocoso, saranno fatti alcuni semplici test per fari riconoscere ai ragazzi il proprio stile di apprendimento e saranno forniti spunti per studiare e per organizzare al meglio i propri pomeriggi di studio.

In occasione dell’open day sarà possibile anche prenotare una consulenza gratuita sul metodo di studio, una settimana di prova del doposcuola o del doposcuola DSA, una lezione gratuita di un’ora di una materia a scelta .

Il Centro Your Self è a 360 ° attorno gli studenti e alle famiglie, come valido supporto alla crescita personale di studente.

Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0332 1951161 o 3472900171 oppure scrivere all’indirizzo direzione@centroyourself.it.