Pannolini lavabili: risparmi un bel po’ e non inquini

Mai sentito parlare dei pannolini lavabili?

A volte per vedere il futuro è sufficiente voltarsi indietro e osservare il passato. Se è di pochi giorni fa la notizia dell’invenzione del pannolino che avvisa la mamma, con un’applicazione, quando il bambino deve essere cambiato (sigh!), è anche vero che una tendenza nel mondo dei neo genitori moderni è lui: il pannolino lavabile.

Le nostre nonne se li ricordano bene e forse si sentono tremare le ginocchia all’idea di tutto il “gran daffare” che potevano comportare, il più delle volte in situazioni in cui la lavatrice ancora non era stata neanche inventata.

Oggi per fortuna le cose non stanno più così e gli elettrodomestici alleggeriscono di molto il carico di lavori domestici in famiglia; ecco che rispuntano allora i pannolini lavabili, ripensati per una società che ha poco tempo e che chiede di essere sempre più smart.

Fermo restando che la App per accorgersi che tuo figlio è sporco sembra un po’ (l’ennesimo) segno del declino della civiltà occidentale, l’innovazione dei pannolini lavabili sta invece nel loro essere “green”, con materiali e modelli facilmente gestibili anche in un mondo che corre.

Sono belli, comodi ed ecosostenibili. Hanno una migliore tollerabilità sulla pelle rispetto ai cugini usa e getta, sono consigliati in caso di dermatiti da pannolino, aiutano il bambino ad una maggiore consapevolezza nel momento dello spannolinamento e non hanno controindicazioni.

Insomma, sembra forse difficile a dirsi ma è così facile a farsi. Perché non provare anche solo con un paio, magari da usare a casa?

Ogni pannolino lavabile fa risparmiare trecento pannolini usa e getta. Una bella differenza per il mondo che dobbiamo lasciare ai nostri figli, no?