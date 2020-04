Pannolini lavabili: festa rimandata ma i vantaggi restano

Ufficialmente rimandata a causa dell’isolamento, la Settimana internazionale del pannolino lavabile (Sipl), si celebra di solito nell’ultima settimana di aprile. Impossibile in questi giorni proporre incontri informativi pubblici per promuovere le idee di ecologia e di ecosostenibilità alla base di questo evento che sarà probabilmente recuperato dopo l’estate.

Cogliamo comunque l’occasione per ricordare qualche dato: ogni bambino nei primi tre anni di vita consuma circa 5800 pannolini “usa e getta” del peso di circa 300 grammi corrispondenti a 1,74 tonnellate di rifiuti non riciclabili da conferire in discarica oppure bruciare nell’inceneritore. Uno smaltimento che provoca inquinamento aggiuntivo oltre a quello dovuto alla produzione.

L’uso dei pannolini lavabili invece non solo permette di evitare tutti questi rifiuti, ma consente a ogni famiglia di risparmiare fino a 1.400 euro e di ridurre il rischio di allergie e irritazioni cutanee nei bambini.

E se l’uso dei lavabili può far paura nella sua gestione pratica, ecco i consigli di Eleonora che spiega, da mamma, come usare e risparmiare i pannolini lavabili “risparmiando un bel po‘”, per le proprie tasche e anche per l’ambiente.

Foto in apertura di Pamela Kiefer da Pixabay