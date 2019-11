L’eleganza nella moda richiede tempo, materiali pregiati, attenzione ai dettagli e una specializzazione che rivela profonde competenze settoriali. Elementi che fanno la differenza tra un abbigliamento ordinario e un outfit ricercato.

Papillover è l’e-commerce di papillon uomo, donna e bambino completamente Made in Italy

È grazie a una produzione completamente Made in Italy e a un’attenta selezione dei tessuti che l’azienda partenopea Papillover è riuscita a ritagliarsi uno spazio tra i protagonisti che lavorano nella produzione artigianale di papillon e accessori per l’abbigliamento. Manuela e Sara, le due creatrici della produzione di Papillover, sono convinte che solo grazie all’artigianalità sia possibile conseguire un articolo dall’elevato portato qualitativo. Una strada del resto tracciata dalla scuola della migliore sartoria italiana.

Tutte le creazioni vengono tagliate e cucite singolarmente, grazie a procedure sartoriali che garantiscono la personalizzazione di ogni particolare. I papillon sono realizzati ricorrendo a molteplici tessuti, in particolare jeans, cotone, seta e maglia. E sono confezionati in splendide scatole regalo e chiusi con un sigillo di qualità e garanzia.

Papillon, cravatte, pochette, mini-papillon spille da giacca, mantelle e tanto altro su papillover.com

L’offerta è molto articolata, composta da papillon da uomo, donna e bambino, ma anche cravatte, pochette da taschino, spille da giacca, mantelle, poncho, turbanti e cofanetti regalo. Una gamma di prodotti che rispecchia la volontà delle due fondatrici di trasformare il papillon in un accessorio da abbinare con un outfit casual e adatto ad un utilizzo quotidiano, per fare la differenza in tutte le occasioni!

Insieme ai classici papillon rosso e nero, sono proposti papillon in stile scozzese, a quadri e anche con le simpatiche fantasie delle limited edition (aragoste, cactus, pop-corn, ecc.). Il cliente ha inoltre l’opportunità di richiedere il proprio papillon o accessorio personalizzato, basta contattare Sara, fashion designer di Papillover, via WhatsApp al numero: 0811 85 56 134.

Manuela e Sara hanno fatto dell’artigianalità e del Made in Italy il tratto costitutivo della propria filosofia aziendale, in quanto caratteristiche essenziali quando si vuole parlare di prodotti di alta qualità. Questo approccio ha condotto anche alla collaborazione con Berto Industria Tessile, storica industria tessile italiana specializzata nel denim, da cui è nata la collezione BERTO4PAPILLOVER.

Chi è intrigato da questa sofisticata offerta può visionarla navigando sul sito papillover.com o recandosi nei negozi COIN delle principali città italiane e in Rinascente Roma. Sul portale digitale dell’azienda partenopea, è possibile trovare gli strumenti di contatto e le funzionalità che permettono di acquistare tutti i prodotti seguendo pochi e semplici passaggi. La navigazione e semplice e intuitiva, le schede prodotto chiare e dettagliate anche con i consigli di abbinamento proposti da Sara e il pagamento sicuro, che può avvenire via PayPal o bonifico bancario. E qualora l’ordine ecceda i 20 euro, la spedizione è gratuita, e la consegna è prevista entro 48 ore.