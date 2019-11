Pink Floyd, un tributo alla storica band

Una band che ha scritto un’indimenticabile pagina della storia del rock e della cultura musicale: Gerenzano ricorda e omaggia i Pink Floyd con un tributo.

L’evento è proposto dall’Assessorato alla Cultura del comune gerenzanese, che invita i cittadini al concerto “Tributo ai Pink Floyd”, Beyond The Wall Tour, in programma sabato 16 novembre alle ore 21, presso il teatro San Filippo Neri, Piazza de Gasperi, Gerenzano.

Una serata vintage nel segno della grande rock band britannica per tutti gli amanti dei Pink Floyd e per chi vuole conoscerli, per rivivere insieme alcuni dei brani che hanno segnato un’epoca nella storia e nel repertorio della musica. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.