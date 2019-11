Rimpasto in Giunta: giovedì in Consiglio comunale le comunicazioni del sindaco

È in programma giovedì 28 novembre alle 20 una seduta straordinaria del Consiglio comunale di Lavena Ponte Tresa.

All’ordine del giorno tre soli punti: oltre alla rituale lettura ed approvazione dei verbali della precedente seduta verrà affrontata una variazione al bilancio 2019-2021 ma soprattutto verranno date comunicazioni in merito alla composizione della Giunta comunale, dopo la notizia di alcuni giorni fa di un cambio abbastanza “pesante”, con l’estromissione della vicesindaco e assessore Grazie Donata Mina.

Un colpo di scena, per alcuni, per altri il naturale esito di incomprensioni all’interno della Giunta che si trascinavano da tempo. Una decisione che ha suscitato molte reazioni in paese e di cui giovedì sera il sindaco Massimo Mastromarino spiegherà le motivazioni.