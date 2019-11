Saronno, il caso Aldo Moro e la loggia massonica P2: due casi di studio all’Auditorium

L’omicidio di Aldo Moro e il caso della loggia massonica “P2”: due argomenti che ancora oggi suscitano riflessioni e che saranno al centro della serata intitolata “Omissis”, proposta dall’Associazione Culturale Accademia Diciannove.

L’appuntamento è per mercoledì 11 dicembre alle ore 21, presso l’auditorium Aldo Moro, in viale Santuario 15 a Saronno. “Omissis” è una dicitura che ricorre spesso nelle indagini e negli atti ufficiali dei principali casi di cronaca della storia italiana, e che diviene il titolo di un incontro che rappresenta l’occasione per fare luce su due casi che hanno segnato in modo irreversibile il nostro Paese.

Interverranno Giuliano Turone, ex magistrato e autore di “Italia Occulta”, Giovanni Fasanella, giornalista, autore di “Puzzle Moro”, e Stefano Morandin dell’Associazione Accademia Diciannove. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi all’indirizzo mail info@accademiadiciannove.it .